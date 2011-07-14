У Криму військовослужбовець викрав з в/ч 31 шашку з гексогеном

Київ. 14 липня. УНІАН. Військовою прокуратурою Сімферопольського гарнізону порушено кримінальну справу щодо військовослужбовця-контрактника, який у червні-липні викрав з однієї з військових частин, що дислокується у Криму, 31 шашку шнурового заряду, до складу яких входить особливо небезпечний вогнепальний засіб гексоген.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

29 шашок він передав своєму знайомому - колишньому військовослужбовцю для збуту, а ще дві шашки приховав на території військової частини для подальшої реалізації.

Обох підозрюваних затримано працівниками Головного Управління МВС в АРК.

Кримінальну справу порушено за ч.1 ст.410 Кримінального кодексу України.