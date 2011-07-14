У Львові 42-річний чоловік сфальсифікував власну смерть

Львів. 14 липня. УНІАН. У Львові 42-річний чоловік підробив документи про власну смерть.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, безробітний мешканець Сихівського району Львова, подав у районний відділ РАЦС «завідомо підроблене свідоцтво про свою смерть внаслідок чого його дружина отримала допомогу в сумі 3385 гривень».

За фактом підробки документів проводиться розслідування.