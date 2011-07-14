Могильов натякнув журналістам, що церемонитися не буде

Київ. 14 липня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що прокуратура розгляне і прийме рішення щодо заяв журналістів про неправомірне застосування до них сили міліцією в Печерському райсуді Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи може міністр гарантувати, що міліція надалі не перешкоджатиме журналістам виконувати їх службові обов`язки, А.МОГИЛЬОВ заявив: «Судові засідання – це не шоу, це визначений кримінально-процесуальним законодавством процес».

За його словами, міліція зобов`язана виконувати норми процесуального законодавства, і «якщо хтось цього не розуміє, то це його проблеми».

Як сказав А.МОГИЛЬОВ, міліція максимально прагне не перешкоджати діяльності журналістів, але зобов`язана виконувати рішення судді щодо звільнення приміщення, виведення когось із приміщення суду тощо.

Він заявив, що МВС вивчить усі заяви журналістів, а рішення щодо того, порушувати чи не порушувати кримінальні справи, прийматиме прокуратура.