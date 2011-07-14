У Павлограді п’яна бабуся сокирою «побила» 6-річну онуку

Дніпропетровськ. 14 липня. УНІАН. Вчора у Павлограді п’яна бабуся сокирою тяжко поранила 6-річну онуку, яка прийшла до неї в гості.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

«57-річна жінка, знаходячись в стані сильного алкогольного сп’яніння, безпідставно сокирою нанесла кілька ударі онуці. Дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій мозку 1-го ступеню, перелом лобної та тім’яної кісток голови, перлом щелепи, носа, рублену рану голови, садни спини, шиї», - інформує ВЗГ.

Дівчинка перебуває в реанімаційному відділенні місцевої лікарні у неконтактному стані.

Бабуся затримана міліцією.

За цим фактом слідчим відділом Павлоградського міського відділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство).