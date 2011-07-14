Проти ФК "Ворскла" порушено кримінальну справу

Київ. 14 липня. УНІАН. Служба безпеки України порушила кримінальну справу проти футбольного клубу "Ворскла" (Полтава), який виступає в українській Прем'єр-лізі.

Про це в коментарі "Репортеру" повідомив мер Кременчука та президент "Ворскли" Олег Бабаєв.

"Були перевірки в рамках кримінальної справи, порушеної проти футбольного клубу "Ворскла". Це було звичайне вилучення документів, що стосувалось футбольного клубу. КрАЗ, м'яскомбінат та шкірзавод є спонсорами футбольного клубу "Ворскла", - сказав Бабаєв.

Бабаєв не став коментувати самого факту порушення справи, обмежившись словами: "Нехай розбираються".

Як повідомляє "Репортер", люди зі зброєю, які представились співробітниками СБУ у понеділок-вівторок побували на КрАЗі, Кременчуцькому м'ясокомбінаті та Кременчуцькому шкіряно-лимарному комбінаті, а також у місцевому офісі банку "Фінанси та кредит".

За інформацією Олега Бабаєва, перевірки центрального офісу банку "Фінанси та кредит" також пов’язані з цією кримінальною справою. І білоцерківський завод "Росава" також є спонсором футбольного клубу "Ворскла".

Нагадаємо, що у четвер, 14 липня, "Ворскла" розпочинає боротьбу у Лізі Європи. Першим суперником полтавчан є північноірландський "Гленторан". Зустріч відбудеться у Белфасті і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

ТСН

