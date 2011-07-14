Міліція звертається до громадськості. Відео

Київ. 14 липня. УНІАН. Працівники міліції просять допомогти встановити осіб, які вчиняли хуліганські дії проти літньої людини, а також встановити особу потерпілого.

«Якщо ви володієте інформацією, що може встановити осіб, які скоювали дані дії та з’ясувати особу потерпілого, просимо невідкладно звертатися до вашого найближчого відділу міліції, або за телефоном 102», – зазначають в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.