Затримано вбивцю карпатського цілителя Михайла Нечая

Київ. 16 липня. УНІАН. Правоохоронці затримали вбивцю відомого карпатського мольфара і цілителя Михайла Нечая.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники Івано-франківської міліції затримали убивцю відомого карпатського мольфара і цілителя Михайла Нечая. Підозрюваним у скоєнні злочину виявися чоловік 1968 року народження, якого затримали у селі Буковець Верховинського району на Івано-Франківщині. Задля розкриття убивства задіювали більше ста правоохоронців, які упродовж дня прочісували місцеву територію.

Наразі із затриманим проводяться першочергові слідчі дії та з’ясовуються мотиви вчинення злочину.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, о 6.50, в чергову частину Верховинського райвідділу міліції УМВС України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення із села Верхній Ясенів про виявлення мертвим з ножовим пораненням відомого карпатського мольфара і цілителя Михайла Нечая.

Як зазвичай, цього дня 81-річний чоловік у себе вдома приймав відвідувачів. Після того, як один з відвідувачів вийшов з кімнати, цілитель довго не запрошував наступного. А коли хтось з людей зайшов у кімнату, то виявив господаря мертвим.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину передбаченого ч.1 статті 115 Кримінального кодексу України.



