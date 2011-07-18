На Житомирщині працівники УДСБЕЗ розкрили "бердичівську схему"

Житомир. 18 липня. УНІАН. На Житомирщині порушено справу проти двох посадовців житлово-комунального підприємства, які незаконно отримали з державного бюджету 400 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами УМВС України в Житомирській області Юрій КРОШКО.

За його словами, «йдеться про завищення собівартості послуг за рахунок внесення високих відсотків адмінвитрат всупереч нормативним вимогам та незаконне отримання з держбюджету значних сум субвенцій на погашення різниці у платежах».

Зокрема, посадовці підприємства замість належних 5% до 20% завищили в обрахунках собівартість житлово-комунальних послуг для жителів Бердичівського району за 2008 рік. Різниця у 15% у гривнях становить декілька сотень тисяч.

Потім документи із завищеними розрахунками зловмисники направили до Житомирської обласної територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу. Після цього згадане житлово-комунальне підприємство Бердичівського району незаконно отримало з держбюджету субвенції на суму близько 400 тис. грн.



Прокуратура Житомирської області порушила проти обох зловмисників кримінальну справу за ч.1 ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами», ч.2 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки» та ч. 1 ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.