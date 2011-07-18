У Сімферополі пітбуль покусав дівчинку

Сімферополь. 18 липня. УНІАН. У Сімферополі собака бійцівської породи напав 17 липня на дівчинку, яка гралася з ним на подвір’ї, дитину доставлено до лікарні зі скальпованою раною голови. Про це УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС України в Криму Володимир Іванов.

«Собака був один, ніхто не знає, звідки він. За словами місцевих жителів, дівчинка впала, а пітбуль, проявивши неадекватну агресію, кілька разів укусив дитину за голову», - сказав В.Іванов.

До приїзду МНС городяни палицями відігнали собаку від дівчинки. За словами рятувальників, через 15 хвилин, пітбуль не проявляв ознак агресії. Собаку відправили до притулку.

Постраждалу дівчинку (2005 року народження) доставили до реанімаційного відділення лікарні. Зараз лікарі оцінюють стан дитини як задовільний. «Можливо, сьогодні з дівчинкою почнуть працювати психологи, оскільки у неї спостерігається серйозна психологічна травма», - повідомив представник МНС.