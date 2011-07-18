У Запорізькій області зіткнулися 7 авто

Запоріжжя. 18 липня. УНІАН. У Запорізькій області зіткнулися 7 автомобілів, трьох осіб госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ в Запорізькій області, масштабне ДТП сталося напередодні, 17 липня, на 421-му кілометрі траси Харків – Сімферополь (Мелітопольський район Запорізької області).

«За попередніми даними, 52-річна жінка-водій автомобіля ”Таврія Славута”, рухаючись у напрямі Запоріжжя, не обрала безпечну швидкість і дистанцію і врізалася в Chevrolet AVEO, за кермом якого перебував 30-річний водій. Після чого в автомобілі, що змінили траєкторію руху, врізалися Hundai і ВАЗ -21113, які належать громадянам України, і три автомобілі, в яких перебували громадяни Росії, - Hundai Elantra, Nissan і CHERRY. У результаті ДТП постраждали три особи: 52-річна жінку – водія, яку госпіталізовано з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку і численними переломами; 51-річного чоловіка, який перебував в салоні ”Таврії”, і 28-річного пасажира автомобіля CHERRY доставлено до лікарні з забоями різного ступеня тяжкості», - повідомили в Управлінні ДАІ Запорізького главку міліції.

У ДАІ також відзначили, що зіткнення було настільки сильним, що людей, які перебували у «Таврії» вдалося витягнути з автомобіля тільки рятувальникам МНС, які розрізали автомобіль за допомогою гідроножиць.

За фактом ДТП проводиться розслідування.