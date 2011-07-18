Блискавка влучила в туристичний намет

Чернігів. 18 липня. УНІАН. В Чернігівській області внаслідок удару блискавки у туристичний намет 6 осіб отримали опіки.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Надзвичайна ситуація сталася на березі Дніпра поблизу с. Кам’янка Ріпкинського району. Під час дощу стався удар блискавки в туристичний намет, внаслідок чого опіки окремих ділянок отримали тіла шестеро осіб. Постраждалих госпіталізовано до Ріпкинської центральної районної лікарні. Стан постраждалих стабільний.

Крім того, на Чернігівщині внаслідок грозових розрядів сталися дві пожежі - у селах Пархимів Козелецького району та Кунашівка Ніжинського району горіли два житлових будинків.