На Вінниччині слідчі вимагали хабарі за закриття справ

Вінниця. 18 липня. УНІАН. Вироком Ленінського районного суду Вінниці визнано винними двох колишніх слідчих міліції у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ у Вінницькій області.

Встановлено, що правоохоронці вимагали від обвинувачених по 5 тис. грн. за закриття кримінальних справ, порушених за крадіжку та підроблення документів.

Співробітники СБУ затримали одного із зловмисників у службовому кабінеті, а іншого - у його власному автомобілі під час одержання ними частини хабарів.

Обом хабарникам суд призначив покарання: по 5 років ув’язнення з позбавлення права обіймати певні посади у правоохоронних органах та органах державної влади строком на три роки.