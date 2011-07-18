Посадовці Держкомзему завдали збитків на понад 11 млн. грн.

Запоріжжя. 18 липня. УНІАН. У Запорізькій області порушено кримінальну справу щодо посадових осіб Держкомзему, діями яких державі завдано збитків на понад 11 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для порушення кримінальної справи стало встановлення під час перевірки факту незаконної передачі у власність громадянам земельних ділянок загальною площею 17 га вартістю понад 11 млн. грн.

«У результаті дій даних посадових осіб дев`ять громадян безпідставно і незаконно отримали право власності на земельні ділянки однієї з сільських рад району загальною площею більш як 17 га, що завдало збитків державі на суму понад 11 млн. грн.», - повідомили в прокуратурі Запорізької області.

На сьогодні дії чиновників Держкомзему кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – «Зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків».

Ведеться слідство.