Родичі побитої Ландіком дівчини просилися під охорону міліції

Луганськ. 18 липня. УНІАН. Деякі родичі Марії Коршунової, побитої депутатом Луганської міськради Романом Ландіком, попросилися під охорону спецпідрозділу міліції «Грифон».

Про це адвокат М.Коршунової заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня».

«Хто саме написав заяву, не можу вам сказати, але вони особи, що теж охороняються. Марія буде під охороною до суду. Зараз вона продовжує лікування вдома», — заявив адвокат потерпілої.

При цьому сам адвокат поки що не називає свого прізвища, інтерв`ю дав по телефону.

Він також не виключив, що вже цього тижня зустрінеться з журналістами після того, як остаточно оформить з М.Коршуновою суть претензій до Р.Ландіка.

Крім того, адвокат спростував заяву Р.Ландіка про те, що конфлікт з М.Коршуновою вирішений полюбовно.

Видання зазначає, що в одну з приватних клінік міста на збереження потрапила дружина Р.Ландіка Ганна, яка знаходиться сьомому місяці вагітності. Жінка відчула себе зле після поїздки в Краснодарський край (як Ганна зізналася раніше журналістам — вони з чоловіком їхали в Анапу у весільну подорож, а не втікали від правосуддя), де Р.Ландік був затриманий за звинуваченням у хуліганстві.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата Володимира Ландіка, депутат Луганської міськради Р.Ландік побив дівчину Марію Коршунову.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.Ландіка згідно з ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцеперебування Р.Ландіка. Він був затриманий у Краснодарі.

12 липня Р.Ландіка виключили з Партії регіонів.

14 липня міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов заявив, що найближчим часом російський суд розгляне справу про екстрадицію Р.Ландіка в Україну.