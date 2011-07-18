У Харкові пенсіонер застрелив зятя
16:05, 18 липня 2011Кримінал
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З пістолета ТТ
Харків. 18 липня. УНІАН. У Харкові пенсіонер із пістолета застрелив свого зятя.
Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса Волкова, трагічна подія сталася наприкінці минулого тижня у квартирі 61-річного пенсіонера в Ленінському районі міста.
За попередніми даними, під час сварки пенсіонер з пістолета ТТ трьома пострілами в голову та груди убив свого зятя – безробітного 32-річного мешканця Харкова. Встановлено, що молодий чоловік сам подарував пістолет своєму тестеві.
Сам пенсіонер із серцевим нападом потрапив до лікарні, повідомила Л.Волкова
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