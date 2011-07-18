На Львівщині за вбивство сина судитимуть батька
Зарізав кухонним ножем
Львів. 18 липня. УНІАН. Прокуратура Львівської області скерувала до Городоцького районного суду для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням громадянина Р. у вчиненні умисного вбивства свого сина. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
Під час досудового слідства з’ясовано, що 30 квітня цього року в одному із сіл Городоцького району у своєму власному будинку, після спільного розпивання алкогольних напоїв між обвинуваченим та його сином виник конфлікт, який у подальшому переріс в бійку.
Відчуваючи, що син фізично сильніший, батько схопив кухонний ніж та умисно спричинив останньому дев’ять проникаючих поранень у різні частини тіла.
Унаслідок отриманих ножових поранень потерпілий помер на місці події.
За вчинення вказаного злочину громадянину Р. судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Досудовим слідством вина обвинуваченого Р. в інкримінованому йому особливо тяжкому злочині доведена у повному обсязі.
Підтримання державного обвинувачення у цій справі доручено прокуратурі Городоцького району Львівської області.