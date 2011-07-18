На Львівщині за вбивство сина судитимуть батька

Львів. 18 липня. УНІАН. Прокуратура Львівської області скерувала до Городоцького районного суду для розгляду по суті кримінальну справу за обвинуваченням громадянина Р. у вчиненні умисного вбивства свого сина. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Під час досудового слідства з’ясовано, що 30 квітня цього року в одному із сіл Городоцького району у своєму власному будинку, після спільного розпивання алкогольних напоїв між обвинуваченим та його сином виник конфлікт, який у подальшому переріс в бійку.

Відчуваючи, що син фізично сильніший, батько схопив кухонний ніж та умисно спричинив останньому дев’ять проникаючих поранень у різні частини тіла.

Унаслідок отриманих ножових поранень потерпілий помер на місці події.

За вчинення вказаного злочину громадянину Р. судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Досудовим слідством вина обвинуваченого Р. в інкримінованому йому особливо тяжкому злочині доведена у повному обсязі.

Підтримання державного обвинувачення у цій справі доручено прокуратурі Городоцького району Львівської області.