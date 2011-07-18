В Одесі проти чиновників міськради порушено справу

Одеса. 18 липня. УНІАН. Прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу щодо колишніх чиновників Одеської міськради і товариства з обмеженою відповідальністю, яким інкримінується незаконне заволодіння комунальним майном на 37 млн. грн.

Як уточнили УНІАН у прес-службі прокуратури, згідно з домовленістю між чиновниками і бізнесменами «з державного майна вибула частина власності у вигляді нежилих приміщень, які належали територіальній громаді Одеси». Одного з фігурантів кримінальної справи затримано.

Кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч.5 с.191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Підозрюваним у справі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років, конфіскація майна і позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років (після звільнення).

Керівництво Одеської облпрокуратури взяло під контроль хід досудового слідства, зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, співробітниками Одеської облпрокуратури місяць тому, 16 червня, було затримано екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеси Едуарда СМОЛЯРА, якого запросили до прокуратури як свідка у справі і після опитування оголосили про взяття під варту як підозрюваного у співучасті в привласненні комунального майна.

22 червня Приморський райсуд Одеси задовольнив клопотання слідчого обласної прокуратури про повторне тридобове продовження утримання Е.Смоляра в СІЗО. Адвокат затриманого Ігор Кремнєв повідомив про рішення суду журналістів і дружину підсудного, яких бійці спецпідрозділу ”Сокіл” не допустили до зали судового засідання.

Водночас адвокат відмовився від коментарів з приводу причин раптових гучних криків підсудного, які почули в коридорі журналісти. Через чверть години після початку судового засідання Е.Смоляра вивели через задній хід з будівлі суду і вивезли. Його дружині повідомили, що термін утримання її чоловіка під вартою подовжено на три доби, наступне засідання суду відбудеться 25 червня.

Коли і за яких обставин відбулося наступне засідання суду над Е.Смоляром, одеським журналістам невідомо.

Е.Смоляр балотувався кандидатом в депутати Одеської міськради на місцевих виборах у 2010 році від партії «УДАР Віталія Кличка», програв вибори. Він також очолює Одеську федерацію боксу.