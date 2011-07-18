У Львові кількість отруєних на весіллі зросла до 52

Львів. 18 липня. УНІАН. Станом на 15.00 в інфекційних лікарнях Львівської області перебуває на стаціонарному лікуванні 52 особи, з тих що 16 липня 2011 року були гостями весілля у Львові. Про це УНІАН повідомила прес-служба Головного управління охорони здоров`я Львівської ОДА.

В обласній інфекційній клінічний лікарні з клінічним діагнозом: гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт лікується – 49 пацієнтів. Також 3 пацієнти госпіталізовані у інфекційне відділення Пустомитівської ЦРЛ. Серед госпіталізованих 11 дітей у віці від 1 року 9 міс. до 16 років, у тому числі 5 дітей у важкому стані.

Усі пацієнти консультовані консиліумом лікарів обласної інфекційної клінічної лікарні. Проведено комплекс клініко-лабораторних обстежень, здійснюється медикаментозне лікування відповідно до клінічних протоколів МОЗ України. Необхідними медичними препаратами і дієтичним харчуванням усі хворі забезпечені у повному обсязі. У стані здоров’я пацієнтів, що поступили у числі перших, спостерігається позитивна динаміка.

Після початку масового поступлення хворих з вогнища терміново 17 липня були розгорнуті протиепідемічні заходи за участі фахівців головного управління охорони здоров`я Львівської обласної держадміністрації, обласної і міської СЕС. Проведено позачергове засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) під керівництвом в.о.голови Львівської ОДА І. Стефанишина.

Всього на весіллі було 95 осіб.