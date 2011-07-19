На Вінниччині жінка у стані алкогольного сп’яніння вбила сина

11:46, 19 липня 2011
Кримінал
0 0

14-річного хлопця зарізала ножем

 Київ. 19 липня. УНІАН. В одному із селищ Вінницької області затримано місцеву жительку, яка ввечері 17 липня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ножем убила свого сина, 1997 р.н., учня загальноосвітньої школи.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter