На Вінниччині жінка у стані алкогольного сп’яніння вбила сина
11:46, 19 липня 2011Кримінал
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14-річного хлопця зарізала ножем
Київ. 19 липня. УНІАН. В одному із селищ Вінницької області затримано місцеву жительку, яка ввечері 17 липня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ножем убила свого сина, 1997 р.н., учня загальноосвітньої школи.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.
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