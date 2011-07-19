Пшонка у Москві домовився з російським колегою

Київ. 19 липня. УНІАН. 18 липня у Москві відбулася зустріч генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з генеральним прокурором Російської Федерації Юрієм ЧАЙКОЮ.

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, В.ПШОНКА і Ю.ЧАЙКА висловили взаємне прагнення поглиблювати й надалі взаємодію на усіх напрямках з надання правової допомоги, що здійснюється у порядку, передбаченому міжнародними договорами, учасниками яких є Україна і Росія.

Під час робочої зустрічі делегацій генеральних прокуратур України і РФ було обговорено актуальні питання у галузі міжнародного співробітництва, зокрема, стан виконання міжвідомчої угоди, підписаної 15 вересня минулого року, і констатовано обопільну зацікавленість в оптимізації співпраці між правоохоронними органами обох країн.