На Волині водія-втікача наздогнав свідок ДТП

Луцьк. 19 липня. УНІАН. На Волині свідок дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув велосипедист, наздогнав нетверезого водія і затримав його.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Трагедія сталася на автодорозі Луцьк-Дубно поблизу села Підгайці Луцького району. 24-річний житель Луцька скоїв наїзд на велосипедиста і зник з місця пригоди. Останній помер на місці ДТП.

Затримати злочинця правоохоронцям допоміг місцевий житель, який став свідком пригоди. Він наздогнав зловмисника на власному автомобілі, перегородив йому дорогу і зателефонував до міліції.

Начальник сектору моніторингу, юридичного забезпечення та зв’язків з громадськістю УДАІ УМВС України у Волинській області Андрій ВЛАДИМИР розповів, що підозрюваний керував автомобілем у нетверезому стані. Крім цього, було зафіксовано значне перевищення швидкості.