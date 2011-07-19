Українців зобов'язали відмічатися після повернення з Європи

Київ. 19 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ вважає нормальною вимогу низки посольств країн - членів ЄС до українців відмічатися після повернення з поїздок до Європи.

Таку думку він висловив вчора в Брюсселі на конференції, організованій Європейським політичним центром, відповідаючи на прохання кореспондента УНІАН уточнити, чи не є така практика порушенням прав людини.

«Я не думаю, що це порушення прав людини», - сказав Р. СІКОРСЬКИЙ.

«Ми маємо суверенну візову політику», - додав він.

При цьому польський міністр звернув увагу на те, що його країна надає українцям віз більше, ніж інші країни - члени ЄС, при цьому показник відмов у візах українцям у польських консульствах не перевищує 1%.

«Разом з тим, я відчуваю вашу біль, тому що у нас подібні проблеми зі США», - додав Р.СІКОРСЬКИЙ.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО зазначив, що Україна постійно піднімає питання лібералізації візового режиму на переговорах із ЄС. «Це питання, яке ми також піднімаємо, але ми бачимо і прогрес», - сказав український міністр.

За його словами, прогрес, зокрема, полягає у зростанні кількості виданих віз, а також у зменшенні кількості відмов українцям, яка зараз не перевищує 4%.

Низка посольств країн - членів ЄС, зокрема, посольство Франції в Україні, видаючи візи громадянам України, просять деяких із них після поїздки прийти у посольство і повідомити про своє повернення. При цьому, у разі неявки українця для підтвердження, йому загрожує відмова у видачі візи терміном на 99 місяців.