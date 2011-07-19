Могильов: Встановлено особу вбивці одеського бізнесмена

Київ. 19 липня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що міліція наближається до завершення розслідування справи про зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це міністр сказав під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Криму, доповідаючи про хід розслідування низки резонансних справ.

Зокрема, керівник МВС поінформував главу держави, що сьогодні правоохоронці інтенсивно працюють над розслідуванням справи про зникнення журналіста В.КЛИМЕНТЬЄВА. «Робота триває. Вважаю, ми наближаємося до її логічного завершення», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Міністр також повідомив, що міліція вже встановила особу вбивці одеського бізнесмена Олександра Коробчинського, і правоохоронні органи вживають заходів щодо затримання злочинця.

Крім того, за словами А.МОГИЛЬОВА, правоохоронці нині активно розслідують резонансні вбивства, які сталися в АР Крим.

А.МОГИЛЬОВ також доповів Президентові про хід розслідування кримінальної справи стосовно групи молодих осіб, які у Києві познущалися над чоловіком похилого віку.

Глава держави у розмові з міністром внутрішніх справ наголосив, що триматиме на контролі хід розслідування усіх резонансних справ.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор харківської регіональної газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

10 березня цього року міліція повідомила про оголошення в розшук двох підозрюваних у справі В.КЛИМЕНТЬЄВА.

Вбивство 41-річного О.Коробчинського сталося 5 січня цього року – він був розстріляний неподалік від свого будинку в центрі Одеси.