У Чернівцях інвалід «замінував» собор УГКЦ

Чернівці. 20 липня. УНІАН. 19 липня на спецлінію УМВС України в Чернівецькій області надійшло анонімне повідомлення про те, що на вулиці Руській, 28, у приміщенні собору «Успіння Пресвятої Богородиці» Української греко-католицької церкви закладено бомбу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, співробітники УМВС та ГУ МНС евакуювали з приміщення церкви 8 віруючих.

В ході обстеженням приміщення та прилеглої території працівниками вибухо-технічної служби УМВС та ГУМНС, з використанням службових собак, вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних предметів виявлено не було. За годину роботу собору було відновлено.

За «гарячими слідами» протягом 15-ти хвилин співробітниками карного розшуку, слідчо-оперативної групи та УДАІ УМВС за скоєне був затриманий 25-річний чернівчанин.

Правоохоронці встановили, що «жартівник» - інвалід 2-ї групи, ніде не працює, з хуліганських спонукань з таксофону повідомив про закладення вибухівки в приміщенні собору УГКЦ.

За словами затриманого, в такий спосіб він «вирішив пересвідчитись, як спрацюють відповідні служби». Як з’ясували правоохоронці, чоловік подзвонив у чотири служби одразу. В МНС він повідомив про пожежу у церкві, в міліції - про замінування, у «швидку допомогу» про те, що одному із служителів церкви зле, а в газову аварійну службу повідомив про витік газу. Окрім того, напередодні він також телефонував до міліції і повідомляв про пожежу у синагозі.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу стосовно затриманого.