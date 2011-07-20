В Івано-Франківській області від вибуху гранати постраждали люди
09:20, 20 липня 2011Кримінал
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Вибух на присадибній ділянці у Косові
Київ. 20 липня. УНІАН. У місті Косів Івано-Франківської області на присадибній ділянці учора ввечері стався вибух, за попередніми даними, ручної гранати.
Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок вибуху загинула одна особа (власник домоволодіння) та ще одну особу (дружину) з рваною раною правої стопи госпіталізовано до центральної районної лікарні.
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