Столичні підприємці торгували комплексом для «прослушки»

Київ. 20 липня. УНІАН. СБУ викрила та припинила протиправну діяльність столичних підприємців, які намагалися збути комплекс моніторингу мобільного зв’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі УСБУ в Києві, цей комплекс призначений для негласного прослуховування та перехоплення текстових повідомлень одночасно декількох абонентів мобільного зв’язку найпопулярніших операторів на відстані до кількох кілометрів.

Співробітники столичного Управління СБУ затримали зловмисників поблизу одного з бізнес-центрів Києва під час спроби продати пристрій за 100 тис. дол.

Комплекс вилучено. Наразі триває експертиза, за результатами якої буде порушено кримінальну справу за ст.359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.