Захист Тимошенко запрошує журналістів ознайомитись з матеріалами кримінальної справи щодо газових угод
10:00, 20 липня 2011Кримінал
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Сьогодні о 12.00, в офісі партії «Батьківщина» (Київ, вул.Турівська, 13), відбуватиметься ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.
Захист Ю.ТИМОШЕНКО запрошує всіх представників засобів масової інформації долучитися до процесу ознайомлення.
У програмі заходу – конкурс на швидкість читання.
Телефон для акредитації: 527-70-84, 067-780-22-24, 067-323-60-44.
press@byut.com.ua
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