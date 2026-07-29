Нацбанк посилив гривню до долара: офіційний курс валют на 30 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 30 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,88 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня незначно послабилася: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,08 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,88/44,93 грн/дол., а до євро - 51,09/51,13 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 29 липня зріс на 10 копійок і складав 45,19 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,65 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні подорожчав на 6 копійок і становив 51,48 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,86 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 10 копійок і становив 45,15 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 20 копійок і складав 51,60 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

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