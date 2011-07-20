На Тернопільщині від ураження струмом загинув 56-річний чоловік

Самовільно підключався до ЛЕП

Тернопіль. 20 липня. УНІАН. У Тернопільській області від ураження електрострумом загинув 56-річний чоловік. Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного Управління МНС, вчора ввечері у селі Броварі Бучацького району чоловік вирішив самовільно підключитися до ліній електричної опори. Його на смерть вдарило струмом.

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