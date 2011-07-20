На Житомирщині викрито підпільний цех з виробництва хімпрепаратів

Житомирська область. 20 липня. УНІАН. На Житомирщині викрито підпільний цех з виробництва хімічних препаратів з незаконним використанням торгового знаку «Фіто+» ТзОВ “Чернігівська екологічна компанія”.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області, прокуратурою Радомишльського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) відносно 6-х жителів міста Радомишля.

Вони місті Радомишлі організували підпільний цех з виробництва хімічних препаратів, з незаконним використанням торгового знаку “Фіто +” товариства з обмеженою відповідальністю “Чернігівська екологічна компанія”.

У результаті протиправних дій вказаному товариству завдано збитків на суму 300 тис. грн.