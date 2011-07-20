Василь Волга провів ніч у СІЗО

Київ. 20 липня. УНІАН. Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василь Волга провів першу ніч за ґратами в слідчому ізоляторі.

Чиновника затримали за підозрою у скоєнні злочину, пов'язаного з корупцією. За якими саме статтями звинувачують Волгу, офіційно поки не повідомлялося. Однак, як пише газета "Сегодня" з посиланням на джерела у силових структурах, Волгу підозрюють в отриманні хабара у розмірі 500 тисяч доларів.

Гучний арешт представника чинної влади провели 19 липня Генеральна прокуратура та СБУ.

Затриманню голови Держфінпослуг передували арешти трьох його підлеглих. Так, 15 липня співробітники ГПУ за підозрою в отриманні хабара затримали директора департаменту юридичного забезпечення комітету Євгена Гантімурова, а також колишнього помічника Василя Волги - Олега Чернушенко.

За словами прес-секретаря Держфінпослуг Володимира Шевченка, ці арешти і затримання Василя Волги взаємопов'язані, пише видання "Дело".

Зі схожим формулюванням - отримання службовою особою хабара в особливо великому розмірі - на початку лютого 2011-го був затриманий директор департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг Віктор Адамович.

Чиновника звинуватили в отриманні хабара в 2 мільйони гривень від голови наглядової ради однієї з кредитних спілок Одеси.

Нагадаємо, колишній соціаліст та соратник Петра Симоненка, Василь Волга став керівником Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг за квотою Компартії.

ТСН