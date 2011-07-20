У Дніпропетровську ліквідовано підпільний конвертаційний центр

Дніпропетровськ. 20 липня. УНІАН. У Дніпропетровську співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, через який незаконно було переведено у готівку 50 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру податківці вилучили печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності, оргтехніку із встановленою системою “Клієнт-банк”, чекові книжки, факсиміле посадових осіб. На банківських рахунках конвертаторів арештовано майже 600 тис. грн.

Організатора було затримано.

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує покарання на строк до 6 років позбавлення волі.