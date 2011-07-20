У чемпіонаті МВС з прикладної стрільби перемогли внутрішні війська

Львів. 20 липня. УНІАН. На Львівщині відбувся чемпіонат Міністерства внутрішніх справ України з прикладної стрільби в якому брали участь 34 команди управлінь МВС областей України, міста Києва, міста Севастополя, управлінь МВС України на залізниці, а також команда внутрішніх військ МВС України.

Як повідомив УНІАН офіцер групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації управління Західного територіального командування ВВ МВС України майор Олег Тіхов, змагання тривали три дні. 197 стрільців змагались у влучності з пістолета Макарова в тирі спортивного клубу армії в місті Львові, стрілецькому тирі міста Новояворівська, виконали вправи з автомата Калашникова та снайперської гвинтівки Драгунова на навчальному центрі «Раковець» військової частини внутрішніх військ МВС України.

Вже в перший день змагань, за результатами судейської колегії, лідируюче місце зайняли чотири команди – внутрішніх військ МВС України, ГУ МВС України в Харківській області, УМВС України в Луганській області та команда ГУ МВС України в місті Києві. Таке положення трималось аж до останнього дня змагань. Зміни в турнірній таблиці внесли снайпери.

По сумі зайнятих місць ІІІ загальне місце зайняла команда УМВС України в Луганській області, ІІ загальне місце – ГУ МВС України в Харківській області, І загальне місце виборола команда внутрішніх військ МВС України. Вагомий внесок у перемогу команди внутрішніх військ МВС України внесли лейтенант Любов Шабат, старший прапорщик Михайло Теглівець, який посів перше місце серед снайперів, прапорщик Олександр Гладкий та солдат за контрактом Сергій Журба.

Зі слів начальника сектору спортивно-масової роботи департаменту кадрового забезпечення МВС України полковника Ігоря Янко, спортсмени показали високі результати, як з пістолета так і з автомата. Щодо снайперів, то вправа СГ-2 виконувалась на чемпіонаті МВС України вперше, що, можливо, і вплинуло фінальний результат змагань.

Не дивлячись на спеку, яка панувала весь час, за результатами змагань 3 стрільця виконали та підтвердили звання «заслуженого майстра спорту», 10 – виконали норматив «майстра спорту міжнародного класу» , а 37 спортсменів довели звання «майстра спорту».

