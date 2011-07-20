Чоловік потрапив до реанімації після укусу змії

Чернівці. 20 липня. УНІАН. У Путильському районі Чернівецької області 75-річний чоловік потрапив до реанімації внаслідок укусу змії.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МНС у Чернівецькій області, жителя села Гробище змія вкусила за палець лівої руки під час покосу трави.

Стан чоловіка задовільний.