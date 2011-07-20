Чоловік потрапив до реанімації після укусу змії
16:41, 20 липня 2011Кримінал
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Інцидент на Буковині
Чернівці. 20 липня. УНІАН. У Путильському районі Чернівецької області 75-річний чоловік потрапив до реанімації внаслідок укусу змії.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МНС у Чернівецькій області, жителя села Гробище змія вкусила за палець лівої руки під час покосу трави.
Стан чоловіка задовільний.
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