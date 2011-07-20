Херсон. 20 липня. УНІАН. У Херсоні затримали втікача з колонії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби в Херсонській області, сьогодні о 11.30 в результаті спільних оперативно-розшукових заходів правоохоронці у районі Дніпровського ринку міста затримали засудженого Північної виправної колонії, який скоїв втечу 18 липня з контрагентського об`єкту «Агрофірма-радгосп «Бєлозерський».

За фактом втечі засудженого проводиться розслідування.