Суд у Львові оголосив вирок соратникам Тягнибока

Львів. 20 липня. УНІАН. Галицький районний суд міста Львова визнав «свободівців»-депутатів Самбірської районної ради Михайла та Володимира Ковалівих винними у побитті міліціонерів під час подій 9 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода», М.Коваліва засуджено до 1,3 року позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 1 рік, В.Коваліва – до 1 року позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 1 рік. Після оголошення вироку їх звільнили у залі суду.

Як зазначив адвокат засуджених Руслан Валько, він подаватиме апеляцію на рішення суду, оскільки вважає братів невинуватими і просив суд їх виправдати. Адвокати мають право у 15-денний термін подати апеляцію.

М.Коваліва засуджено за статтею 293 Кримінального кодексу України за "організацію групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активну участь у таких діях", а також за статтею 345, ч.2 Кримінального кодексу України – “умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів побоїв, легких тілесних ушкоджень під час виконання ними службових обов’язків”. В.Коваліва визнали винним у скоєнні злочину за статтею 345, ч. 2.

У прес-службі партії нагадали, що брати Коваліви були затримані 15 травня 2011 року. Як пояснили затриманим, їх допитуватимуть як свідків у справі щодо подій у Львові 9 травня.

Згодом стосовно Ковалівих порушили кримінальну справу за статтею 345, ч.2 Кримінального кодексу України – “умисне заподіяння працівникам правоохоронних органів побоїв, легких тілесних ушкоджень під час виконання ними службових обов’язків”. Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на термін до 5 років.

18 травня Личаківський районний суд Львова постановив застосувати до Ковалівих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у львівському слідчому ізоляторі №19.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 9 травня сталися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.