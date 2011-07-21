Брифінг виконувача обов’язків Генерального прокурора України Рената Кузьміна

21 липня 2011 року, о 10.00, відбудеться брифінг виконувача обов’язків Генерального прокурора України Рената Кузьміна з приводу арешту голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василя Волги та щодо інших резонансних кримінальних справ. Акредитація представників засобів масової інформації за телефонами: 200-78-56; 200-75-55. Адреса: Київ, вул. Різницька, 13/15.

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