Печерським районним судом обрано запобіжний захід Василю Волзі

08:35, 21 липня 2011
Кримінал
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Тримання під вартою 2 місяці

Київ. 21 липня. УНІАН. 20 липня Печерським районним судом міста Києва, за поданням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури, голові Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василю Волзі обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою строком на 2 місяці.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

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