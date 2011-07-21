Печерським районним судом обрано запобіжний захід Василю Волзі

Київ. 21 липня. УНІАН. 20 липня Печерським районним судом міста Києва, за поданням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури, голові Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василю Волзі обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою строком на 2 місяці.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.