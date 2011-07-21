Побита Ландиком дівчина може піти на мирову

Київ. 21 липня. УНІАН. Побита Романом Ландиком Марія Коршунова може піти на мирову. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН повідомив її адвокат Ігор Зазимкін.

За його словами, якщо екс-депутат Луганської міськради щиро розкається і відшкодує витрати на лікування потерпілій. Але навіть у цьому випадку суд буде, бо проти Ландика порушено кримінальну справу за фактом хуліганства.

Як відомо, Коршунову Ландик побив у ресторані, і це зафіксовано на відео.

Чи вимагати морального відшкодування, дівчина, за словами адвоката, ще не визначилася. Вона запевняє, що до дня бійки не знала, хто її кривдник і про Романа Ландика, представника однієї з найвпливовіших сімей Луганська раніше не чула.

Адвокат Коршунової заявив також, що його підзахисна справді писала заяву, що конфлікт вичерпано. Утім, із появою адвоката всі документи анульовано.

"Зі стороні обвинуваченого приїжджали хлопці... Люди, що представляли його інтересі, були дуже здорові... плюс вона не знала що робити... Все одно будуть сторони зустрічатися домовлятися рано чи пізно", - зазначив Зазимкін.

Нагадаємо, як нещодавно стало відомо, Росія видасть Романа Ландика Україні. Рішення про екстрадицію колишнього депутата Луганської міськради ухвалив Краснодарський суд.

ТСН