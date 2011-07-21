На Тимошенко прийшов компромат з Америки?

Київ. 21 липня. УНІАН. Генеральна прокуратура одержала від органів американської юстиції матеріали кримінальної справи проти колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА і його спільників, які вивчатимуться у рамках кримінальних справ проти лідера партії «Батьківщина», екс-глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконуючий обов`язки генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН повідомив сьогодні на брифінгу.

Він процитував деякі пункти звинувачення, в якому йдеться про компанію «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), а також про компанію «Сомоллі Ентерпрайзес Лімітед», яка, як наголосив Р.КУЗЬМІН, за даними американського слідства, належать Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, у цих документах йдеться про те, що П.ЛАЗАРЕНКО одноосібним рішенням видавав державні гарантії на борги ЄЕСУ перед російською компанією «Газпром» тощо.

Також Р.КУЗЬМІН повідомив інші факти, викладені у документах кримінальної справи.

«Документи передані Україні офіційно органами юстиції США і вивчатимуться у рамках кримінальних справ», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Довідка УНІАН. П.ЛАЗАРЕНКО був прем`єр-міністром України з травня 1996 р. до липня 1997 р. П.ЛАЗАРЕНКО був засуджений у США за «відмивання» грошей. Він відбуває покарання у федеральній в`язниці Дубліна (штат Каліфорнія).

За даними ЗМІ, П.ЛАЗАРЕНКО має вийти на свободу в січні 2012 року.