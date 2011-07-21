Пенсійна реформа відтерміновується?



Київ. 21 липня. УНІАН. Закон про пенсійну реформу, ухвалений парламентом 8 липня, досі не переданий з парламенту на підпис Президенту України.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи на прохання агентства долю даного закону.

“Закон ще не передано на підпис Президенту”, - сказав віце-спікер. При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що наразі вичерпується термін підготовки закону для передачі його на підпис.

В той же час, за словами віце-спікера, нічний та швидкий характер ухвалення пенсійної реформи призвів до виникнення низки проблем.

Зокрема, додав М.ТОМЕНКО, різні статті закону містять норми, які не узгоджуються між собою. Крім того, наголосив він, є низка норм, які потребують уточнення через прикінцеві положення закону.

“Це означає, що у відповідності до ст. 131 Регламенту Верховної Ради, для того, щоб усунути неточності та неузгодженості в прийнятому законі, необхідно проведення голосування парламенту”, - сказав він.

За його словами, за логікою, для того, щоб привести у відповідність закон про пенсійну реформу, необхідно проведення пленарного засідання.

Віце-спікер зауважив, що згідно з календарним планом роботи ВР, найближче засідання має відбутися лише 6 вересня.

М.ТОМЕНКО не виключив, що закон про пенсійну реформу буде переданий на підпис Президенту, а той його поверне до ВР з низкою пропозицій. “Мій прогноз такий, що 6 вересня Верховна Рада України після проведення урочистого відкриття сесії змушена буде повертатися до закону про пенсійну реформу”, - додав він.

М.ТОМЕНКО також нагадав, що фракції опозиції не голосували за ухвалення пенсійної реформи, пропонуватимуть Президенту її заветувати, а в разі підписання закону звертатимуться до Конституційного Суду відносно його неконституційності.