На Рівненщині автобус потрапив в ДТП
У Рівненській області перекинувся автобус «Неоплан», який слідував з Німеччини. Під час ДТП одна особа загинула, 6 – травмовано
Рівне. 21 липня. УНІАН. Сьогодні у Рівненській області зазнав аварії автобус «Неоплан», який прямував з Німеччини через Рівненщину на Київ і на Кіровоград.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, ДТП сталося близько години тому, в Дубенському районі між селами Верба та Птича.
За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. На місці події одна особа загинула. Окрім цього, за попередніми даними, 6 пасажирів автобуса травмовано. Всі потерпілі – громадяни України.
На даний час, на місці аварії працюють оперативні служби МНС та міліції. За попередніми даними, в автобусі перебувало 19 пасажирів та два водія.
На даний час причини аварії встановлюються.