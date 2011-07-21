На Рівненщині автобус потрапив в ДТП

Рівне. 21 липня. УНІАН. Сьогодні у Рівненській області зазнав аварії автобус «Неоплан», який прямував з Німеччини через Рівненщину на Київ і на Кіровоград.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, ДТП сталося близько години тому, в Дубенському районі між селами Верба та Птича.

За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. На місці події одна особа загинула. Окрім цього, за попередніми даними, 6 пасажирів автобуса травмовано. Всі потерпілі – громадяни України.

На даний час, на місці аварії працюють оперативні служби МНС та міліції. За попередніми даними, в автобусі перебувало 19 пасажирів та два водія.

На даний час причини аварії встановлюються.