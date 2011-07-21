На Прикарпатті блискавка вбила жінку

Івано-Франківськ. 21 липня. УНІАН. На Прикарпатті від удару блискавки загинула жінка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Івано-Франківській області, 20-го липня о 22.25 в реанімаційне відділення Косівської центральної районної лікарні у важкому стані через ураження блискавкою було доставлено 39-річну мешканку села Уторопи Косівського району.

Грозовий розряд влучив у жінку, коли вона вела корову із пасовища, тримаючи у руці металевий ланцюг. Її чоловіка, що йшов за дружиною на відстані кількох метрів, блискавка не зачепила. Саме він зніс непритомну жінку з гори до автодороги і зупинив автомобіль.

Лікарі декілька годин боролися за життя потерпілої, проте їхні зусилля виявилися марними: від отриманих уражень жінка померла.