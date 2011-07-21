У Києві затримано екс-главу «Укрпрофоздоровниці»

Сімферополь. 21 липня. УНІАН. Співробітники правоохоронних органів затримали за підозрою у замаху на розтрату майна санаторію ”Курпати” в Криму колишнього голову правління ”Укрпрофоздоровниці”.

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар прокурора Криму Наталія Бояркіна, не уточнивши прізвище підозрюваного.

”Затримано в Києві 19 липня, доставлено в ізолятор в Сімферополі, розв`язується питання про обрання йому запобіжного заходу”, - сказала Н.Бояркіна.

Прокуратура Криму цього тижня порушила кримінальну справу проти екс-глави ”Укрпрофоздоровниці” за ч. 2 ст. 15 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Йдеться про замах на розтрату майна санаторію ”Курпати” (Велика Ялта) у розмірі 6,8 млн. грн.

Крім того, як повідомило УНІАН джерело в “Укрпрофоздоровниці”, прокуратурою Криму затримано керівників трьох кримських санаторіїв за підозрою у нецільовому використанні земельних ресурсів та інших зловживаннях у значних масштабах. Зокрема, за інформацією джерела, затримано керівників санаторію “Курпати”, “Победа” та “Україна”.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура проводить масові перевірки діяльності Федерації профспілок України і ЗАТ ”Укрпрофоздоровниця”. Тільки у першій половині червня було порушено десять кримінальних справ за фактами незаконних фінансових операцій, операцій з майном і землею її оздоровчих установ.

ЗАТ ”Укрпрофоздоровниця” об`єднує близько 80 лікувально-оздоровчих установ у регіонах України.