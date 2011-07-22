У Фастові п’яний водій на смерть збив працівника ДАІ

Київ. 22 липня. УНІАН. На Київщині нетверезий водій на смерть збив працівника ДАІ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у Фастові, під час несення служби на перехресті вулиць Соборна та Червоноармійська, патруль ДПС ДАІ помітив порушника Правил дорожнього руху, який рухався по протилежній стороні. Один із інспекторів, 41-річний старший лейтенант міліції Володимир Литвин, зупинивши водія направився до нього по пішохідному переходу. У цей час по вулиці Соборна у напрямку вулиці Героїв Танкістів на великій швидкості, порушуючи правила переїзду перехрестя та пішохідного переходу на червоний сигнал світлофора рухався автомобіль «Ford Scorpio». Не зменшуючи швидкість керманич автівки збив лейтенанта та зник із місця аварії не зупинившись.

Від удару працівник ДАІ відлетів на 30 метрів, після надання першої допомоги він помер на місці пригоди. Водія «Ford Scorpio» наздогнав напарник загиблого. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець.

Відповідно до висновку результатів медичного огляду Фастівської Центральної районної лікарні в крові водія виявили 3.8 проміле алкоголю. Обставини події з’ясовує слідство.

За фактом аварії проводиться службове розслідування. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.



