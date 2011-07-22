Посилено відповідальність за використання дитячої праці

Київ. 22 липня. УНІАН. Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила даний закон 5 липня.

Закон передбачає, що експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці - карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті ж самі дії, вчинені організованою групою, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб) карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.