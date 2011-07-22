Засідання Громадської ради при МВС зібрала «нагальна потреба»

Київ. 22 липня. УНІАН. Сьогодні у Міністерстві внутрішніх справ відбулося чергове засідання Громадської ради. Приводом до зібрання консультативно-дорадчого органу послугувала нагальна потреба обговорення стану проблем катувань в органах внутрішніх справ. Аби з’ясувати об’єктивну картину дійсності, Громадська рада ініціювала зустріч представників органів Прокуратури, Адміністрації Президента, Міністерства внутрішніх справ та правозахисних організацій.

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Як наголошується у повідомленні, «такий полілог завжди дає змогу отримати відкриту та не завуальовану інформацію, аналіз якої стає підґрунтям для наступних кроків керівництва міліцейського відомства, що спрямовуються, передусім, на вирішення злободенних проблем у найкоротший термін».

«Останнім часом вітчизняні мас-медіа навперебій «викривали» начебто кричущі цифри щодо випадків насильства в стінах правоохоронних органів. Цю тему навіть не можна назвати «гарячою», вона є постійно «тліючою», подібно до торф’яного поля: коли ніби нічого не сталося, та раптом, звідки не візьмись – спалахнуло. Цього разу поштовхом до таких «викривальних» публікацій послугували дані моніторингу, проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень спільно з Харківською правозахисною групою. Їх арифметика така: за 2010 рік від насильства міліції постраждало близько 800 тисяч осіб», - йдеться у тексті повідомленні УЗГ.

В Управлінні зв’язків з громадськістю наголосили на тому, що «справедливості заради слід зауважити, що будь-яка статистика, «вирвана» з контексту, не може свідчити про об’єктивну ситуацію. Так сталося і цього разу: у гонитві за «гарячими» фактами журналісти не з’ясували, звідки конкретно взялась ця цифра».

Як зазначається у повідомленні, нагода прояснити цю ситуацію трапилась представникові Харківської правозахисної групи Олегу Мартиненку, якого запросили на зібрання Громадської ради при МВС. Як один із розробників цього дослідження, він зазначив: 800 тисяч – це так звана оціночна категорія, що, по суті, допускає частку суб’єктивного. Ця арифметика не ґрунтується на конкретних заявах до органів Прокуратури чи навіть правозахисних організацій, її висновок базується лише на судженнях опитаних.

У контексті цієї проблеми свої дані надали і представники органів Прокуратури. Так, за минулий рік надійшло 6817 повідомлень громадян про неправомірні дії міліції. Левова частка з них не знайшла свого підтвердження, а за 100 було порушено кримінальні справи. Відтак, реальні задокументовані дані – це менше 1 відсотка від даних соціологічного дослідження.

«Звісно ж, ідеалізувати загальну картину ніхто не збирається. Навпаки – правоохоронне відомство готове відкрито обговорювати як позитивні, так і негативні явища, що мають місце у його стінах», - наголошується у повідомленні УЗГ.

Начальник Департаменту міліції громадської безпеки Віктор Ратушняк, звертаючись до представників Громадської ради, навів приклад того, що у вищезгаданому соціологічному дослідженні була обнародувана цифра: 6 смертей у ІТТ, цифра ж Міністерства внутрішніх справ майже втричі більша – 15. Щоправда, слід уточнити, що кримінальні справи за жодним з цих випадків не порушувалися: з них 4 – самогубства, інші – смерть унаслідок хронічних захворювань.

У свою чергу, начальник Департаменту кадрового забезпечення МВС Юрій Казанський навів дані, що стосуються поточного року.

За його словами, за перше півріччя було порушено 354 карні справи за протиправні дії працівників міліції, 60 відсотків з них – порушено з ініціативи відомства.

«Відтак, позиція МВС у цьому питанні є принциповою: будь-які факти неправомірних дій, які знайшли своє підтвердження, караються безжально, а кадрові «вердикти» у таких ситуаціях – однозначні», - зазначив Юрій Казанський.

– Зрозумійте раз і назавжди: ніхто не збирається рятувати «честь мундира». Якщо міліціонер порушив Закон – він має понести справедливе покарання, – зауважив Юрій Казанський. До того ж він наголосив, що на шляху до викорінення цього ганебного явища вже зроблено перші цілком конкретні кроки.

На завершення зібрання представники Громадської ради на чолі з головою Правління Едуардом Багіровим визнали за доцільне збиратись для контролю цього питання щоквартально, - повідомляє УЗГ.

