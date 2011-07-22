Затримали начальника Одеського порту
19:45, 22 липня 2011Кримінал
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Розслідується кримінальна справа
Київ. 22 липня. УНІАН. Щодо нього прокуратурою Криму розслідується кримінальна справа за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК.
Посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно витратив в інтересах комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» понад 170 тис. грн.
Начальника порту затримано в порядку ст.115 КПК України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.
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