Пожежа на шахті Дніпропетровщини: жертв і постраждалих немає

Київ. 23 липня. УНІАН. Сьогодні вночі о 4.30 у м. Першотравенськ на шахті „Степова” ВАТ „Павлоградвугілля” на горизонті 490 м стався спалах метану з послідуючим горінням вугілля в межах однієї виробки.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на момент спалаху в шахті знаходилося 155 чоловік, на аварійній ділянці працювало 25 гірників.

О 5.45 всіх гірників з шахти виведено на поверхню. Жертв та постраждалих не має.

Станом на 7.00 підрозділами Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому в складі чотирьох відділень проводиться гасіння пожежі. Роботу шахти тимчасово призупинено.