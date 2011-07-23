На Сумщині пройде чемпіонат світу серед пошуково-рятувальних собак

Суми. 23 липня. УНІАН. У Сумській області наступного року вперше відбудеться 18-й чемпіонат світу серед пошуково-рятувальних собак.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області, цього року, на 17-у чемпіонаті світу, що пройшов у місті Шастр (Бельгія), за першість в якому боролися 44 команди з 20 країн, Україну представляли п`ять кінологічних розрахунків 2-го Спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС України, що базується в м. Ромни Сумської області.

Рівень українських кінологів був настільки високим, що команда одержала перехідною прапор, який символізує право на проведення наступного чемпіонату, який відбудеться 26-30 вересня 2012 року.